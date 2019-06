A14, 49enne lancia la figlia dal viadotto e dopo 7 ore si getta anche lui

Fausto Filippone si è lanciato nel vuoto. Il 49enne è morto dopo ore trascorse sul ciglio del viadotto Alento, sul tratto abruzzese dell'A14. Sospeso tra il guard-rail e il vuoto, il dirigente della Brioni di Penne aveva ripetuto per tutto il pomeriggio: "Scusa, scusa".

Attorno alle 13,30 si era fermato con l'auto sul ponte, alto una trentina di metri. Era sceso dalla macchina insieme alla figlia Ludovica, 10 anni. I due avevano scavalcato la balaustra e, in base a una prima ricostruzione dei fatti, lui l'aveva spinta, facendola precipitare sul suolo impervio sottostante.

Per ore, il medico legale non aveva potuto avvicinarsi al corpo della ragazzina, perché Filippone minacciava di gettarsi anche lui.

Nonostante un mediatore dei carabinieri avessere tentato fino all'ultimo di fargli cambiare idea, l'uomo si è lasciato andare attorno alle 20, proprio mentre i vigili del fuoco stavano cercando di sistemare un telone gonfiabile per attutirne la caduta. "No, non gonfiate quel coso", ha detto pochi istanti prima di lanciarsi.

Gli inquirenti sospettano che la tragedia sia collegata alla morte della moglie di Filippone, Marina Angrilli, 52 anni, insegnante di lettere al liceo Leonardo da Vinci di Pescara, che stamani era precipitata da una decina di metri d'altezza, dal balcone dell'appartamento di una palazzina di Chieti Scalo. Un'abitazione, di cui Filippone era proprietario, che veniva di solito affittata a studenti universitari. Soccorsa dal 118, la donna era stata portata d'urgenza in ospedale, ma è morta a causa delle gravissime lesioni provocate dalla caduta.

"Da anni impiegato dell'azienda - spiega la Brioni - Filippone è stato protagonista di un percorso di crescita professionale continuo, conquistando la stima e l'affetto di dirigenti e collaboratori. Il suo lavoro, svolto sempre con grande professionalità, ne aveva determinato recenti sviluppi positivi di carriera. Di fronte a tale tragedia, l'azienda e i suoi dipendenti si chiudono in un rispettoso silenzio".

