Ad Alanno tanti piloti per la seconda prova del campionato motocross ASI

Incrementare l’attività del motocross in Abruzzo, questo è lo slogan del gruppo di lavoro degli del Campionato Regionale ASI Motocross Abruzzo - Molise. Andrea Castellano, Lucio Stipani, Daniele D'Orazio, Lorenzo Amicone e Giuliano Farina sono gli organizzatori e promotori dell’ attività Asi motocross nelle regioni Abruzzo e Molise.

Alla seconda prova del campionato, domenica 20 maggio ad Alanno (PE), grande affluenza di pubblico e di concorrenti, già dalle prime ore della mattina i paddock dei team erano allestiti e pronti con tutte le moto schierate sul cavalletto. In griglia di partenza più di 100 piloti partecipanti distribuiti nelle varie categorie, regolate dalla cilindrata del motore e dalle esperienze agonistiche dell’anno precedente. Le Categorie in gara: Esordienti MX1 e MX2, Master MX1 e MX2, Expert MX1- MX2, Sport MX1 e MX2 e la supercampione che rimette in gioco tutti i piloti primi in classifica nelle varie categorie. Infine, ma non come ordine di importanza, le categorie dei giovani piloti Mini esordienti 85 e 65 e mini expert 85 e 65. Il minicross è stata una grande soddisfazione per gli organizzatori, una delle categorie più partecipate della giornata, dove i mini piloti, 15 al cancellato di partenza, hanno dato grande spettacolo lungo il percorso della pista di Alanno, davvero molto tecnica.

Il prossimo appuntamento è in Molise a Roccaravindola (IS) per la terza prova di campionato. Tutte le informazioni e le classifiche del campionato su www.motoasi.it. - La pagina facebbok [CLICCA QUI]