Rotary: massima onorificenza ai vigili del fuoco impegnati a Rigopiano

Il Paul Harris Fellow, ossia la massima onorificenza rotariana. Lo hanno ricevuto i vigili del fuoco impegnati a savare le persone travolte dalla valanga che ha abbattuto l'hotel Rigopiano di Farindola.

Il premio è stato consegnatyo dal Rotary club Pescara Nord, di cui è presidente Gianlugi Peduzzi, agli Usar Lazio (Urban, Search and Rescue), vigili specializzati a soccorrere le persone finite sotto le macerie per eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti idrogeologici.

Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto di Pescara Gerardina Basilicata, il questore Francesco Misiti e il comandante dei Vigili del fuoco della provincia di Pescara Vincenzo Palano.

In rappresentanza dell'Usar, Marco Filabozzi, Stefano Biagioli e Stefano Simoni che nella serata di premiazione hanno ripercorso i momenti del salvataggio degli 11 superstiti di Rigopiano. "Eravamo - è il racconto riportato dall'Ansa - sopra tre metri di neve, calcinacci, alberi, sassi, abbiamo pensato non ci fosse nessun superstite, poi la ricerca spasmodica di segnali, l'accendersi della speranza nell'ascoltare le voci in lontananza e la commozione nel raggiungere, scavando e rimuovendo gli ostacoli, i bimbi intrappolati al buio nella sala da biliardo".