Ponte del Mare, al via venerdì i lavori di rinforzo degli appoggi

Al via la fase più delicata della manutenzione, prima della riapertura, del Ponte del Mare, a Pescara: 31 maggio, 1 e 4 giugno l'infrastruttura sarà chiusa totalmente al transito. Venerdì 1 giugno alle 12 l'impresa Tecnoverde Srl procederà all'intervento sull'appoggio Gerber sulla pila 4 del Ponte, nell'ambito delle operazioni di manutenzione straordinaria che la ditta sta eseguendo sulle campate dell'infrastruttura.

"Le campate saranno sollevate per rinforzare gli appoggi - ha detto il vice sindaco Antonio Blasioli -. L'intervento nasce per evitare possibili spostamenti a cui il ponte può essere soggetto, riscontrati a fronte di una serie di rilievi che la ditta Ase ha svolto nel luglio 2015, consigliando di rinforzare tale appoggio per ampliarne la superficie. Tale lavoro, condiviso con il professor De Miranda, progettista del Ponte, è stato inserito fra i primi obiettivi degli interventi di manutenzione, insieme alla realizzazione di un 'collare di ritegno' che lo renderà ancora più stabile".

