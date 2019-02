Guardiagrele raggiunge il quarto posto nel Borgo dei Borghi

Alla fine ha guadagnato il quarto posto Guardiagrele, nella sfida del Borgo dei Borghi, che si è conclusa sabato scorso durante la trasmissione Kilimangiaro in onda su Rai3.

Il borgo abruzzese è riuscito ad accedere alla finalissima e ad arrivare tra i primi quattro, insieme a Mel in Veneto, Subiaco nel Lazio e Petralia Soprana in Sicilia, poi vincitrice, superando altri meravigliosi scorci della nostra penisola anche più conosciuti, come Otranto in Puglia.

I Borghi più Belli d’Italia è un’associazione che si è data come scopo quello di selezionarli per creare una rete di eccellenza tra luoghi da favola, ma molto spesso troppo poco conosciuti. Andare per Borghi dà infatti un grande contributo per evitarne lo spopolamento e la perdita di memorie e di testimonianze. “Una gita domenicale o un fine settimana - affermano dall’associazione - sono la migliore medicina contro lo stress”.