Giacomo Barbato è il nuovo prefetto di Chieti. Antonio Corona andrà a Forlì-Cesena

È Giacomo Barbato il nuovo prefetto di Chieti e prenderà il posto di Antonio Corona, che diventerà prefetto di Forlì-Cesena. Il cambio di incarico è stato approvato dalla seduta odierna del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, con diversi movimenti tra le prefetture italiane [LEGGI].

Barbato è nato ad Aversa (Caserta) nel 1956 e ha due figli. Dopo gli studi classifici si è laureato in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, discutendo una tesi in “Diritto Romano”, e nel 2005 ha conseguito il Master in “Management Pubblico”, organizzato dall’Università di Perugia, dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno e da IRI Managment.

Tra i suoi incarichi ha maturato una significativa esperienza all'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – sede principale di Reggio Calabria, dove ha diretto le attività operative ed è stato componente di commissione straordinaria di diversi Comuni sciolti per mafia. È stato prefetto di Belluno e commissario straordinario dei Comuni di Molfetta, San Giorgio a Cremano, Latina, Grottaferrata e Torre del Greco.