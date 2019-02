La Fmi premia i campioni del motociclismo d’Abruzzo

Si sono svolte a Francavila, al museo Michetti, le premiazioni della Federazione Motociclistica Italiana dell'Abruzzo, guidata dal presidente Elvio Fortuna, alla presenza dei delegati provinciali FMI di Teramo, Marcello de Angelis, Pescara Nicola Iezzi, Chieti Nicola Paolini e L'Aquila, Danilo Di Battista.

Ad aprire la manifestazione il presidente Elvio Fortuna, comunicando ai numerosi presenti che in occasione del 40° anno dalla istituzione della cerimonia di premiazione si cambia anche nome all’evento che da quest’anno non sarà più "festa dei campioni regionali" ma "Cerimonia di premiazione dei campioni di motociclismo d'Abruzzo". Quindi non più campioni regionali ma campioni di motociclismo d'Abruzzo perché oramai i nostri piloti sono protagonisti in tutte le discipline motociclistiche al livello regionale, nazionale e internazionale. Tra gli ospiti, infatti Stefano Nepa (mondiale Moto3), Davide Guerrieri, Silvi Silvestro, Jimmy de Nicola, Adriano Bellicoso (tutti protagonisti nell'Italiano enduro), Matteo Ciprietti (vincitore Pirelli Trophy Cup 600ss), Daniele Zinni (vincitore Coppa Italia 600pro) Paolo Ricciutelli(protagonista indiscusso campionato italiano mx e vincitore del suprerpremio Red bull mx1), Nicholas Spinelli (vice campione italiano Moto3 già campione italiano), Federico D'Annunzio ( vincitore National Trophy 1000STK), Daniele Di Cicco pilota dell’Europeo supermoto.

La manifestazione ha sancito tutti i successi dei piloti Abruzzesi, consegnando definitivamente agli archivi la stagione 2018 con l’entusiasmo di chi si sente sempre più fiero e sempre più parte integrante di quella grande organizzazione, di quella grande famiglia che è la Federazione Motociclistica Italiana. Tra gli eventi nel corso della cerimonia c’è stato il rito della consegna della toppa da parte dei Mc bikers - MC stella alpina, MC valle Raio, MC wild Willy, MC Aternus- al nuovo referente bikers Fabio Campagna. Il referente uscente, Nando Mercuri, ha ufficializzato il passaggio. Alla cerimonia sono stati presenti i medici di gara e il responsabile percorso campionato regionale enduro Davide Di Gregorio. Immancabile la presenza del pilota simbolo dell' Abruzzo velocità .Corrado Tuzii.

Ospiti d’onore della serata: Giuliano Pardi ( Presidente onorario FMI Abruzzo), Attilio Pignotti, Erik Camerlengo, Nicholas Di Sante, Massimo Pignotti, Emanuela Antonucci, Luisio Dezi, Mattia Antonucci, Andrea Castellano, Angelo Fabbri Fabiano Carratelli.

Nella Specialità Mx (motocross), velocità in salita, Supermoto sono stati premiati i piloti: FAST MX1 - Paolo Ricciutelli (1ˆclassificato al trofeo delle regioni 2018); FAST MX2 - Nicolas Tumini; EXPERT MX1 - Daniele Di Cicco, Riccardo Ciuffetelli; EXPERT MX2 - Stefano Venanzi, Daniele Rastelli, Jacopo Traini; VETERAN MX1 - Giovanni Di Odoardo, Andrea Traini; VETERAN MX2 - Gianni Giancristofaro, Fabio D'Ugo; SUPERVETERAN MX2 - Fabio Bevilacqua; CHALLENGE MX2 - Antonio de Filippis, Lorenzo D'Orazio, Samuele Cuniberti; VELOCITA' IN SALITA - Cesare Ranucci, Gianluca Scurti; SUPERMOTO - S1 - Vladimiro Leone; S2 - Daniele Di Cicco;

Molto sentita anche la premiazione dei componentei della Squadra Abruzzo al Trofeo delle Regioni 2018. Direttore Sportivo: Daniele Pardi. Comunicazione: Lidia D'Ercole. Piloti: Paolo Ricciutelli, Leobruno Duecentodue Di Biase, ManoloD'ettorre Stefano d' Angelo Stefano Venanzi , Antonio De Filippis, Daniele Rastelli, Fabio Bevilacqua, Fabio D'Ugo, Giannni Giancristofaro, Daniele Di Cicco. Componenti Squadra Abruzzo Coppa Epoca MX. DS: Nico Perretti. Piloti: Gianni Gismondi, Enrico Lettere, Jarno D'orsogna, Nicolas Tumini

Premiati i piloti settore velocità che nel 2018 hanno conquistato titolio nazionale e ben figurato anche al livello Internazionale.

Stefano Nepa - Mondiale MOTO3

Federico D'Annunzio - Vincitore National Trophy CIV 2018

Daniele Zinni - Vincitore Coppa Italia 2018

Matteo Ciprietti - Vincitore Pirelli Cup 2018 - CIV 2018

Nicholas Spinelli - Vice Campione Italiano MOTO3

Roberta Ponziani - Vincitrice trofeo Lady Yamha Cup

Marco Malone - CIV 2018

Lamberto Pedini - Campione Italiano Vintage Stroke

Giorgio Di Salvatore - Campione Italiano 500 Vintage

Bruno Ieraci - CEV Moto3

Matteo Patacca - CEV Moto3

Lorenzo Petrarca - CIV

Mimmo Di Marco - Campione Italiano Amatori

Emanuele Andrenacci - Vice Campione Europeo Minimoto

Christian Cristian - Micochero coppa Italia

Lorenzo Paoletti - Gentlman Trophy

Davide De Patre - Coppa Italia

Giorgio Antonucci - Vintage series

Roberto Ciovacco - Vintage Series

Lorenzo del Bonifro - Yamaha R3 Cup

Pierpaolo Pepé Gialluca - Yamaha Cup

Nicola Gianico - Winner Rokye 2018

Marco Imbastaro - Coppa Italia

Alessandro Di Persio - CEV

Antonio Mazzinghi - Vintage Japan

Mattia Pellanera - Minimoto

Alessandro Di Mario - Minimoto

Massimo Coppa - Minimoto

Cristian Amadio - Minimoto

Louis Di Emanuele - Minimoto

Michele Quitadamo - Minimoto

Alessandro Sciarretta - Minimoto

TEAM OSPITI

Luigi Antenucci -Bike Garage

Alessandro Mazza - Bike e Motor

PREMIATI MINIENDURO E MXJUNIOR. Assoluta: Mirko Di Crescenzo, Boris Barnabei, Federico Tortoreto. Debuttanti: Enrico Panaccio. 125: Boris Barnabei, Flavio Pierdomenico, Jacopo Carducci. Cadetti: Emanuela Maria Talucci. Junior: Christian d'Eustacchio, Francesco Pantalone, Mattia Chella. Senior: Mirko di Crescenzo, Federico Tortoreto, Loris Di Crescenzo. Steel woman Trophy: Merilin Marchionne, Sara Traini. Squadre: AM Pardi Teatina, L'Aquila99. MX JUNIOR. 85 Senior: Giorgio di Crescenzo, Edoardo Bellante, Lorenzo Zappacosta. 65 Cadetti: Emanuela Maria Talucci, Nicola D'Ugo, Fabio Angelucci

Premiati i campioni di ENDURO. ASOLUTA: Davide Guerrieri, Traini Jacopo, Scrocca Fabio. TOP CLASS: Davide Guerrieri. CADETTI: Adriano Bellicoso,Federico Garzarella, Luca Manzoli. CODICE: Lorenzo Giuliani, Nicoló Paolucci. JUNIOR: Jacopo Traini, Silvestro Silvi, Jimmy de Nicola. S1: Fabio Scrocca, Maurizio Occhipinti, Federico Pantalone. S2:Andrea La Rovere, Michele Marchetti, Stefano Geronzi. S3: Andrea D'ambrosio, Antonio Di Eugenio, Nazzareno Marcelli. M1: Incaini Damiano, Maurizio Cavalieri, Marco Di Luigi. M2: Mirco Di Cintio, Massimiliano Presutti, Andrea D'Ercole. M3: Granocchia Giampiero, Andrea Pagani, Alessio Chichiriccò. VETERAN: Massimiliano Luzi, Eugenio Travaglio, Fabio Dominici. T1: Oscar Montagliani, Lorenzo Franchi, Guido Fiorile. T2: Ilario Teti, Alberto Di Pietro, Massimo Luciani. T3: Luca Fidanza, Christian Di Camillo, Vincenzo Di Girolamo. UT: Lorenzo Colancecco, Franco Pantalone, Piero De Laurentiis, Gianni Angelozzi, Giovanni Crugnale. Lady: Camilla Ferzacca. SQUADRE: Carsoli Enduro, Pardi A.M.Teatina, Sahara Project.