Prima neve, il 15 inizia la stagione sciistica sul Gran Sasso

E' il 15 dicembre la data d'inizio uffuciale della stagione sciistica 2018-2019 sul Gran Sasso.

La notizia è stata diramata dal Centro turistico Gran Sasso, che ha annunciato l'attivazione della seggiovia Fontari.

"Il piano di interventi sarà diretto alla promozione dello sviluppo e alla crescita turistica, sarà attuato attraverso la valorizzazione integrata di territorio e risorse naturali, culturali ed enogastronomiche", dice il sindaco, Pierluigi Biondi, nelle dichirazioni riportate dall'Ansa. "Abbiamo ottenuto dalla Struttura tecnica di Missione la rimodulazione, per 150mila euro, di risorse Cipe destinate al 'Programma di sviluppo a sostegno delle attività produttive e di ricerca', per individuare un team di esperti da incaricare per la redazione del Piano".