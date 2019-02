Per Salvini due giorni in Abruzzo: tour in sette comuni e presentazione dei candidati

"Sarà il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ad aprire la campagna elettorale della Lega in Abruzzo per le prossime elezioni regionali. Il 4 e il 5 gennaio 2019 il leader della Lega sarà nei quattro capoluoghi di provincia per sostenere i candidati della Lega e del centrodestra".

Lo annuncia il segretario regionale del Carroccio, Giuseppe Bellachioma: "Tra le altre cose - spiega il deputato - presenteremo le liste e incontreremo il popolo leghista e di centrodestra. La visita è un segnale di grande attenzione del nostro leader ed è il segnale che la Lega e il centrodestra vogliono vincere le regionali, confermando i sondaggi a noi favorevoli".

IL PROGRAMMA - Venerdì 4 gennaio. Chieti: ore 11, visita del mercato di corso Marrucino; ore 12, incontro pubblico all'Auditorium Cianfarani. Pescara: dalle 15 alle 17, riunione in Prefettura del Comitato per la sicurezza, al termine del quale il vice premier terrà una conferenza stampa; ore 17.30, passeggiata in corso Umberto. Montesilvano: ore 18.30, al centro congressi Pala Dean Martin si svolgerà la presentazione dei candidati alle elezioni regionali del 10 febbraio 2019.

Sabato 5 gennaio. Teramo: ore 10, conferenza stampa nella Sala polifunzionale della Provincia; ore 11, visita al mercato e passeggiata in centro. Notaresco: ore 12.15, visita alla nuova sede dell'azienda Binova. Roseto degli Abruzzi: ore 14.30, incontro con balneatori, albergatori, pescatori, sindaci e imprenditori presso il Lido d'Abruzzo. L'Aquila: ore 17, visita al Mercato dell'Epifania; ore 19, incontro pubblico alla villa comunale.