Cade da un balcone, grave 22enne. Uomo di 57 anni ferito da un petardo

Un ragazzo in gravi condizioni dopo essere caduto da un balcone e un uomo ferito a una mano dallo scoppio di un petardo. È stata una notte tutt'altro che tranquilla, quella di medici e infermieri dell'ospedale di Pescara.

Ricoverato in prognosi riservata il ventiduenne caduto da un balcone del secondo piano a Città Sant'Angelo durante i festeggiamenti della Notte di San Silvestro, che stava trascorrendo insieme ai suoi due fratelli e alle rispettive fidanzate.

"La caduta - riferisce l'Ansa - sarebbe da attribuirsi ad una distrazione nell'ambito dei festeggiamenti. Il giovane è stato trovato dai presenti nel piazzale antistante la palazzina: dopo l'arrivo del personale del 118 il 22enne è stato trasportato all'ospedale di Pescara dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per grave trauma cranico e ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri di Montesilvano e quelli della locale stazione hanno effettuato i rilievi di polizia giudiziaria e hanno ascoltato i testimoni per capire l'esatta dinamica dell'accaduto: al momento non escludono responsabilità di terzi".

FERITO DA UN PETARDO - Se l'è cavata con 40 giorni di prognosi il cinquantasettenne di Pescara rimasto ferito in nottata alla mano destra dallo scoppio di un petardo. Trasportato in ambulanza in ospedale, il ferito dovrà probabilmente subire un intervento chirurgico. È ricoverato nel reparto di Ortopedia.

INCIDENTE A VASTO - Se la sono cavata con danni lievi i tre giovani rimasti coinvolti in nottata in un incidente a Vasto. Sono stati medicati dai sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina e dimessi.