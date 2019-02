Trema la terra nell’Aquilano: scossa di 4.2 a Collelongo. È stata avvertita anche a Roma

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 4.2 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 19.37 con epicentro a 3 km da Collelongo (L'Aquila) a una profondità di 17 chilometri.

La scossa è stata avvertita anche in alcune zone della capitale. Non ci sono per ora segnalazioni di danni a persone o cose.