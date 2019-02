Sara Marcozzi: "Legnini si vergogna così tanto del Pd da nasconderne il simbolo"

"Per il candidato Legnini sarebbe già un trionfo riuscire a recuperare i delusi del PD, il suo partito di cui oggi si vergogna così tanto da nasconderne il simbolo. Lo stesso PD che in Abruzzo ha demolito la sanità pubblica e che al governo del Paese ha distrutto lo stato sociale con il Jobs Act e l'abolizione dell'art. 18.". Sara Marcozzi, candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Abruzzo, replica così a Giovanni Legnini, candidato del centrosinistra, che, nel commentare la visita di Matteo Salvini in Abruzzo [LEGGI], aveva parlato di scelta tra "un candidato romano e l'inconcludenza dei 5 stelle e chi li rappresenta in Abruzzo".

Sara Marcozzi afferma che "Legnini oggi ha la pretesa di porsi come alternativa credibile ma ricordiamo che, da senatore PD, votò a favore della Riforma Fornero, che ha gettato nella disperazione migliaia di lavoratori, e a favore del decreto IMU Bankitalia, provvedimenti ai quali il Governo del M5S sta mettendo riparo".