Il 18 gennaio la commemorazione nel secondo anniversario della tragedia di Rigopiano

Anche quest'anno, a Farindola e Penne, verranno ricordate le vittime della tragedia dell'Hotel Rigopiano. Venerdì 18 gennaio, nel secondo anniversario, della tragedia, si terrà una commemorazione organizzata dal Comitato vittime di Rigopiano.

Alle 10 ci sarà un momento di preghiera nei pressi del totem dell'albergo in cui hanno perso la vita 29 persone. Poi, alle 11, una fiaccolata che partirà da Contrada Mirri per arrivare alla chiesa Madre di Farindola. Alle 11.30 l'arcivescovo Tommaso Valentinetti e don Luca Di Domizio celebreranno una santa messa nella chiesa di San Nicola, seguita da un omaggio cantato in memoria delle vittime.

Alle 15.30 sarà il palazzetto dello sport di Penne ad accogliere la manifestazione di ricordo con la partecipazione di personalità del mondo dello spettacolo e della cultura che hanno mostrato vicinanza ai familiari delle vittime sin dal primo momento. L'appuntamento sarà presentato da Federico Perrotta, Pino Insegno ed Evelina Frisa.