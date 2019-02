Salvini il 18 gennaio alla commemorazione della tragedia dell’hotel Rigopiano

Matteo Salvini tornerà in Abruzzo per il secondo anniversario della tragedia dell'hotel Rigopiano.

Il 18 gennaio vice premier parteciperà alla commemorazione delle 29 vittime della valanga che travolse il 18 gennaio 2017 il resort di Farindola.

Per il ministro dell'Interno, sarà un ritorno in Abruzzo nel giro di poche settimane. Il 4 e il 5 gennaio, il leader del Carroccio ha fatto tappa a Chieti, Pescara, Montesilvano e L'Aquila. Al Pala Dean Martin di Montesilvano ha presentato i candidati leghisti e sostenuto la candidatura di Marco Marsilio alla presidenza della Regione.

Il prossimo tour è stato annunciato per il 26 e il 27 gennaio prossimi dal deputato Giuseppe Bellachioma, coordinatore regionale del partito, ma le date sono ancora da confermare (cosi come le tappe, che potrebbero coinvolgere anche il Vastese e la Val di Sangro) e un'ulteriore tappa è prevista per il 7 febbraio, quando la campagna elettorale sarà alle battute finali.