Elezioni regionali, ammessa la lista "Abruzzo Insieme" anche in provincia di Chieti

La lista Abruzzo Insieme sarà della partita. Il ricorso della formazione civica che fa capo a Donato Di Matteo, è stato accolto dalla Corte d’Appello; è lo stesso ex assessore della giunta D'Alfonso a confermare a zonalocale.it.

La vicenda ruotava intorno al simbolo usato dalla lista in appoggio di Giovanni Legnini. Carlo Masci, ex assessore della giunta Chiodi, ne rivendicava la titolarità avendolo usato in appoggio del centrodestra regionale in svariate occasioni. Dopo la presentazione delle liste, nei giorni scorsi, gli uffici centrali circoscrizionali di Pescara, Teramo e L’Aquila avevano regolarmente ammesso il simbolo, mentre il tribunale di Chieti lo aveva respinto. La presentazione del simbolo già presente in Regione non rende necessaria la raccolta delle firme.

La formazione civica, nella quale è schierato anche il sansalvese Fabio Travaglini, aveva presentato il ricorso oggi accolto. Questi gli altri componenti della provincia di Chieti: Francesco Ricci, Marina Cavallo, Mario Ciarrapico, Francesca Cordisco, Giorgio Marchegiano, Silvana Corsi e Jacopo Pizzicannella.

Su Facebook Di Matteo commenta: "Giustizia è fatta! Ringrazio Carlo Masci per la grande pubblicità fatta in questi giorni! La verità trionfa sempre!".