La Nippo Vini Fantini Faizanè invitata al Giro d’Italia 2019

Ci sarà anche la Nippo Vini Fantini Faizanè al Giro d'Italia 2019. La squadra italo-nipponica è stata invitata dalla RCS Sport, organizzatrice della corsa, a partecipare all'edizione numero 102 della corsa rosa con una wild card. "Siamo davvero orgogliosi di aver avuto questo invito, riconoscenti agli organizzatori che ci hanno dato fiducia, sappiamo di aver la nostra miglior squadra di sempre a livello sportivo e siamo pronti a onorare gli inviti ricevuti con la massima determinazione e mantenendo uno standard etico sopra la media come fatto in questi ultimi 5 anni", ha commentato il general manager Francesco Pelosi.

Soddisfatto anche Valentino Sciotti, numero uno di Farnese Vini, che da anni sostiene il team ciclistico, che ha appreso in Australia, dove si trova per lavoro, dell'invito al Giro. "Abbiamo tutti sofferto per le delusioni subite in passato, abbiamo avuto la forza per non mollare quando quella sembrava la soluzione più ovvia, abbiamo fatto vedere a tutto il movimento ciclistico cosa vuol dire essere appassionati ed amare questo sport. Io ho vissuto anche quest'anno, ovvi momenti di dubbi e preoccupazioni, ma, ora è il momento di essere tutti felici e nel mio caso, di ringraziare ogni persona che mi è stata vicina e che mi ha aiutato a non sentirmi mai solo.

Da domani, tutti vicini alla squadra, nella speranza che i ragazzi, sappiano farci sentire orgogliosi di loro per impegno atletico ed etico. Un grazie a chi ci ha invitato ed ha saputo dimenticare le aspre polemiche del passato ed in fine, permettetemi di dirlo: Un sincero abbraccio e solidarietà, verso chi al Giro non ci sarà e ci mancherà nel leale confronto sportivo".