Il Montepulciano d’Abruzzo conquista la tavola della star Nba LeBron James

Ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando un moto di orgoglio abruzzese, la foto postata dal campione di basket LeBron James che, nelle sue storie di Instagram, mette in bella mostra una bottiglia di Montepulciano d'Abruzzo. Si tratta di una bottiglia della cantina Emidio Pepe, di Torano Nuovo (Teramo), annata 2010, che LeBron James ha scelto per la sua cena. La star Nba è un grande appassionato di vini e, naturalmente, ben conosce i vini italiani, lasciando traccia sui suoi canali social di quelli a lui più graditi.

Così, mentre si avvicina il suo rientro in campo con i Los Angeles Lakers dopo un lungo stop, LeBron James si è concesso una gustosa cena accompagnata dal montepulciano abruzzese. "Only for my real vino head. Cheers to you", è la frase cha accompagna lo scatto che ha raggiunto i suoi 46,6 milioni di followers.

In casa Pepe, dove da anni si lavora per far conoscere i prodotti di eccellenza in tutto il mondo, hanno accolto con grande soddisfazione questo endorsement che arriva da oltreoceano. Ma è un po' tutto il mondo del vino abruzzese a poter sorridere per una ulteriore conferma di quanto stia crescendo il livello qualitativo e di diffusione, fino a raggiungere tavole importanti come quella di Lebron James.