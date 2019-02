In Abruzzo nottata da brividi: temperature polari, a Piana di Pezza 27 gradi sotto zero

Meno 27,8 gradi. Gelo record in provincia dell'Aquila. Un'altra nottata da brividi sulle montagne abruzzesi. Lo dicono le rilevazioni dell'associazione meteorologica Caput frigoris. In tutte e e quattro le province d'Abruzzo, la colonnina di mercurio non è salita, nelle ore notturne, al di sopra dei 5 gradi.

La temperatura più bassa di tutta la regione è stata registrata a Piani di Pezza, a 1450 metri d'altitudine: 27,8 gradi sotto lo zero. Anche nelle città si battono i denti nelle ore notturne: -5,8 gradi ad Avezzano, -5,4 all'Aquila Ovest.

Temperature polari sopra i mille metri: -23,6 gradi di Campo Felice, -16,9 a Roccaraso, -14,8 a Rocca di Mezzo, -12,7 sull'Altopiano delle Cinquemiglia, -10,6 gradi al Rifugio Franchetti, -10,7 a Pescasseroli Vallechiara, -10,3 a Ovindoli, -9,9 a Passo Godi.