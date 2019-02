Tampona un autobus, muore guardia giurata di 48 anni

Tragico tamponamento stamani sulla statale 16 a Ortona. Una guardia giurata di 48 anni ha perso la vita dopo aver tamponato un pullman.

In base a quanto riferisce l'Ansa, l'uomo era al volante di una Fiat Multipla attorno alle 8, quando l'auto ha urtato un autobus della Tua, l'azienda di trasporto della Regione Abruzzo. Il mezzo pubblico aveva effettuato una fermata per far salire i passeggeri. Nell'impatto, il quarantottenne è morto sul colpo.

I sanitari del 118, accorsi sul posto in ambulanza, hanno constatato il decesso del vigilante. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Gli agenti del comandante Fabio Polichetti hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e regolato il traffico.