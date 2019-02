La Ferrari sceglie le montagne d’Abruzzo per gli spot delle supercar Monza SP1 ed SP2

La Ferrari ha scelto le montagne abruzzesi per gli spot delle due supercar Monza SP1 e Monza SP2, vetture lanciate dalla casa di Maranello che hanno già conquistato i cuori degli appassionati e i consensi degli addetti ai lavori. La Ferrari Monza SP2, infatti, ha conquistato la palma di "Supercar più bella del 2018" al Festival Internazionale dell'auto di Parigi. I video della serie di presentazione delle due auto sono stati girati a Campo Imperatore dove gli scenari mozzafiato impreziosiscono ancora di più le due vetture di casa Ferrari.

"La Ferrari Monza SP2, insieme alla monoposto Ferrari Monza SP1, nasce da un nuovo concept, denominato ‘Icona’, ispirato alle più evocative Ferrari da corsa degli anni ’50 - si legge in una nota della Ferrari -. In questo modo Ferrari reinterpreta, secondo i canoni moderni, uno stile senza tempo accompagnandolo a contenuti altamente tecnologici ed alle più elevate prestazioni frutto della ricerca continua nel campo dell’innovazione.





Il Centro Stile Ferrari ha concepito un design molto puro, quasi nato da un unico tratto di matita dove si possono apprezzare le forme eleganti e minimaliste, il linguaggio senza tempo e i dettagli raffinati. Si sono evitate esasperazioni formali, caratteristiche delle più recenti vetture da pista, privilegiando invece linee essenziali. Mai come in questo caso un’automobile possiede una potenza narrativa così spiccata, esaltando una vocazione mirata al puro divertimento e in cui il legame tra uomo e automobile è tale da esprimere una simbiosi totale".

Caratteristiche, quelle descritte da Ferrari, che ben si legano a quelle dei luoghi scelti dai tre spot, che declinano "Heritage", "Driving pleasure" e "Elegance", grazie alla bellezza della natura incontaminata di Campo Imperatore che, già in passato, ha conquistato i produttori di pubblicità e film.