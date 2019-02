Mareggiate devastanti, Salvini ad Alba Adriatica. Marsilio: "Gli ho chiesto fondi per la costa"

Mareggiate devastanti flagellano da giorni il litorale abruzzese. Danni ingenti in tutte e tre le province costiere; Teramo, Pescara e Chieti.

Riccardo Padovano, presidente regionale di Confcommercio, lancia un nuovo allarme: "Sono pervenute al nostro sindacato documentazioni fotografiche di danni rilevanti che hanno interessato soprattutto le spiagge dei comuni più danneggiati: Casalbordino, Francavilla al Mare, Montesilvano, Silvi, Pineto, Alba Adriatica e Martinsicuro. Una situazione gravissima che segue le denunce dei balneari che si ripetono da tempo".

Ieri un sopralluogo ad Alba Adriatica, una delle località più colpite, è stato compiuto dal vice premier, Matteo Salvini, e dal candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Ho chiesto a Salvini - racconta Marsilio - di stanziare i fondi necessari per venire incontro alle esigenze dei balneatori e per salvare la prossima stagione estiva del litorale teramano. L’Abruzzo non può aspettare un solo giorno. Dobbiamo intervenire con tempestività, per evitare ulteriori danni, anche all’entroterra. La situazione, infatti, è estremamente grave. Lo scenario è preoccupante non c’è più spiaggia per centinaia di metri e le onde hanno devastato gli stabilimenti balneari”.