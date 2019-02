A14, camion salta sulla carreggiata opposta: conducente ferito

Un camionista perde il controllo del mezzo pesante, che salta sulla carreggiata opposta. È successo nella tarda serata di ieri sul tratto abruzzese dell'A14.

Il camion stava percorrendo il tratto compreso tra i caselli di Pescara sud e Pescara ovest in direzione Ancona, quando, per cause che la polizia autostradale sta accertando, il tir ha cominciato improvvisamente a sbandare, salendo sul guardrail centrale e finendo sull'altra carreggiata al chilometro 381.

L'autotrasportatore, rimasto ferito nell'incidente, è stato trasportato in ospedale. Durante le operazioni di soccorso, i rilievi necessari a riscostruire la dinamica e i lavori di rimozione del mezzo e di rispristino delle condizioni di sicurezza della circolazione, è stata istituita l'uscita obbligatoria a Pescara sud con possibilità di rientrare in autostrada a Pescara ovest dopo aver percorso la statale 16.