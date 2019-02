Elezioni regionali in Abruzzo: i risultati in tempo reale

Elezioni regionali in ABRUZZO - I risultati dei candidati presidenti

Elezioni Regionali 2019 - Presidenti Sezioni scrutinate 1633 su 1633 Candidato Presidente Voti % Seggi Stefano Flajani 2.974 0,48% Giovanni Legnini 195.394 31,29% Sara Marcozzi 126.165 20,20% Marco Marsilio 299.949 48,03%

Elezioni regionali in ABRUZZO - I risultati delle coalizioni e delle liste

Elezioni Regionali 2019 - Abruzzo Sezioni scrutinate 1527 su 1633 Lista Voti % Seggi CasaPound Italia 2.235 0,41% Partito Democratico 61.169 11,26% Legnini Presidente 31.025 5,71% Abruzzo in comune 20.768 3,82% Progressisti con Legnini-Sinistra Abruzzo-LeU 14.802 2,72% Abruzzo Insieme - Abruzzo Futuro 13.840 2,55% +Abruzzo - Centro Democratico 12.973 2,39% Centristi per l'Europa-Solidali e Popolari per Legnini 7.342 1,35% Avanti Abruzzo - Italia dei Valori 5.114 0,94% Totale coalizione Centrosinistra 167.033 30,73% Movimento 5 Stelle 105.739 19,46% Lega Salvini Abruzzo 150.002 27,60% Forza Italia 49.837 9,17% Fratelli d'Italia - Marsilio Presidente 35.832 6,59% Azione Politica 17.342 3,19% Unione di Centro-DC-IDeA 15.445 2,84% Totale coalizione Centrodestra 268.458 49,40%

I risultati in provincia di CHIETI