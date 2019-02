Arci Pesca Fisa, il lentellese Giuseppe Zappetti eletto presidente regionale

Sono state assegnate, qualche giorno fa in una riunione a Bussi sul Tirino, le nuove cariche del direttivo del comitato regionale dell'Arci Pesca Fisa. Alla guida dell’associazione sportiva c’è il lentellese Giuseppe Zappetti.

Dopo aver eletto all’unanimità Zappetti quale nuovo presidente regionale, l'Arci Peca Fisa ha assegnato le cariche sociali per il nuovo quadriennio 2019/2022. La carica di vicepresidente è stata assegnata a Eduardo Grancuore, Amedeo Di Francescantonio è il nuovo segretario regionale, Moreno Sablone responsabile organizzazione gare, Danilo Ferri responsabile della vigilanza ittica ambientale, Domenico Fornito alla logistica e protezione civile, Umberto Oreglini ai servizi pesca sportiva ricreativa e ambientale.

"Ringrazio innanzitutto il presidente uscente per l’impegno e i risultati ottenuti in questi ultimi due anni – ha detto il neo presidente Zappetti – Per merito del consiglio uscente la nostra associazione sportiva è cresciuta in numero di iscritti, agenti e volontari di protezione civile e ha ripreso valenza in ambito regionale. Tanti i nuovi soci che si sono avvicinati alla pesca e alle manifestazioni di volontariato. L’impegno di questo nuovo consiglio regionale è quello di proseguire su questa strada, lavorare per far crescere ancora di più l’associazione, coinvolgere soprattutto i ragazzi nella pratica di uno sport semplice e salutare".