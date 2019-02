Dal 18 al 22 febbraio tratto di A24 vietato ai mezzi pesanti: "Monitoraggio urgente"

"Per urgenti e inderogabili attività di monitoraggio e verifiche tecniche, dal 18 al 22 febbraio sarà disposto il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate, sull’autostrada A24 nella tratta compresa tra lo svincolo di Assergi e quello di San Gabriele/Colledara, in direzione Teramo". Lo comunica la società Strada dei Parchi, che gestisce le autostrade A25 e A25.

"Conseguentemente, nei giorni sopra indicati, per i mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate e per i pulman provenienti da Roma/L'Aquila e diretti verso Teramo, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Assergi.

Tuttavia considerate le limitazioni al traffico esistenti sulla SP86, tra la SS80 ed Assergi, si consiglia di utilizzare l’itinerario alternativo uscendo dall’A24 allo Svincolo di L’Aquila Est potendo usufruire della SS17 (Piani dei Navelli) e proseguendo in A25 tramite lo Svincolo di Bussi/Popoli, oppure si consiglia di uscire dall’autostrada A24 allo Svincolo de L’Aquila Ovest usufruendo della SS80 per il Valico delle Capannelle. Per le lunghe percorrenze si consiglia di utilizzare l’autostrada A25 Torano – Pescara per proseguire sull’A14 in direzione Giulianova/Teramo".