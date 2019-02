Febbo: "Contestazioni sul seggio di FI in provincia di Chieti, solo chiacchiere"

"Apprendo di contestazioni circa l'attribuzione dei seggi e in modo particolare quello di Forza Italia in provincia di Chieti. Contestazioni che non trovano nessun riscontro oggettivo, ma sono esclusivamente frutto di dichiarazioni e supposizioni non supportate da specifiche rideterminazioni, né tantomeno da atti ufficiali di riconteggio e impugnativa". Lo afferma Mauro Febbo, rieletto consigliere regionale con FI proprio nella circoscrizione provinciale di Chieti.

"Oggi - aggiunge l'esponente del partito di Berlusconi - esiste l'attribuzione ufficiale di seggi fatta scientificamente dal Ministero degli Interni, supportata da quella interna dell'ufficio elettorale della stessa Regione. Attribuzione elaborata su un sistema testato per la seconda volta e il tutto è suffragato anche dalla verifica dei nostri esperti. Attendiamo con serenità la proclamazione da parte della Corte d'Appello e se qualcuno avrà qualcosa da contestare lo potrà fare secondo modalità e termini di legge, per il resto sono e rimangono solo 'chiacchiere' tese a confondere i cittadini ed elettori".