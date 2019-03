Vertice all’Aquila per la giunta regionale, la Lega vuole 4 assessori. Azione Politica va via prima

È in corso il vertice a Palazzo Silone all'Aquila per la formazione della giunta regionale. Come riportato dall'Ansa, sono presenti il neopresidente Marco Marsilio e i rappresentanti dei partiti della coalizione: Giuseppe Bellachioma, Luigi D'Eramo per la Lega, Nazario Pagano per Forza Italia, Etel Sigismondi per Fdi e Gianluca Zelli per Azione politica.

La Lega, come espresso da tempo, forte del 27,5% raccolto alle Regionali del 10 febbraio, vuole quattro assessorati su sei, tra i quali ci sarebbe un esterno. La partita è a chi, tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Azione Politica, dovrebbero andare i restanti due posti. La vicepresidenza della giunta dovrebbe andare all'aquilano Imprudente.

Zelli ha abbandonato prima degli altri il tavolo, forse deluso dalla probabile esclusione dall'esecutivo di Azione Politica.

Intanto, in mattinata il consigliere di Forza Italia Mauro Febbo ha risposto via social a chi parla di lentezza nella scelta della giunta: Elezioni regionali 2014: voto 25 maggio, giunta 24 giugno, consiglio 30 giugno. Mi sembra siamo stessi tempi, basta rosicare".