La squadra di Marsilio: alla Lega Sanità e Lavoro. Turismo a Febbo. Il Vastese è fuori dalla Giunta

Alla Lega vicepresidenza e assessorati alla Sanità, all'Urbanistica, al Lavoro e all'Agricoltura. A Forza Italia il Turismo, le Attività produttive, i Trasporti e la presidenza del Consiglio regionale (assegnata a Lorenzo Sospiri); il Bilancio a Fratelli d'Italia. Marco Marsilio ha ufficializzato la nuova Giunta regionale di centrodestra. Rimane fuori dall'esecutivo la lista civica Azione politica, il cui leader, Gianluca Zelli, ha usato parole di fuoco contro il governatore [LEGGI]. Domani la presentazione ufficiale del nuovo esecutivo.

Come nelle due scorse legislature, in Giunta non entra neanche un rappresentante del Vastese.

LA NUOVA GIUNTA - Marco Marsilio: presidente. Assessori: Emanuele Imprudente (Agricoltura e vicepresidente), Nicoletta Verì (Sanità), Nicola Campitelli (Urbanistica), Piero Fioretti (Lavoro e Formazione), Mauro Febbo (Attività produttive e Turismo), Umberto D'Annuntiis (Sottosegretario alla presidenza con delega alle Infrastrutture e ai Trasporti), Guido Quintino Liris (Bilancio, Personale e Patrimonio).