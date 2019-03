Abruzzo, due morti sulle strade: un 25enne a Pineto, una donna di 52 anni nell’Aquilano

Due persone sono morte in altrettanti incidenti avvenuti questa mattina sulle strade abruzzesi. Un motociclista 25enne ha perso la vita sulla statale 16 a Pineto; la sua moto si è scontrata con una Smart condotta da un 78enne, rimasto ferito. Sul posto è arrivato l'elicottero del 118, ma per il giovane non c'era ormai nulla da fare. Intervenuti anche agenti della Stradale, della polizia locale e squadre di Anas.

Una donna di 52 anni dell'Aquila è morta sulla statale 17 tra Roccacasale e Corfinio.

Era a bordo di una Ford Fiesta condotta da un cinquantenne che, secondo una prima ricostruzione, ha avuto un malore e ha perso il controllo del veicolo, finito su un cordolo di cemento e poi ribaltatosi più volte. Difficili le operazioni dei vigili del fuoco di Sulmona per estrarre la donna, ormai senza vita, dall'abitacolo. Sul posto anche i carabinieri di Pratola Peligna. Il conducente è stato trasportato in ospedale.

Ansa