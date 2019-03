La primavera anticipata lascia spazio al maltempo: per domani previsti temporali

La primavera ancitcipata lascerà spazio, nella prima metà della settimana, a condizioni meteo instabili. In arrivo il maltempo su tutto l'Abruzzo. Secondo i meteorologi, domani possibilità di temporali sulla costa, poi schiarite martedì, bel tempo mercoledì, nuove possibilità di piogge giovedì e, infine, weekend col sole.

Il Centro funzionale d'Abruzzo ha emenato un avviso di criticità non elevata, in cui chiama all'attenzione i Comuni, in special modo nelle aree a rischio frane: "Per la giornata di domani, lunedì 11 marzo 2019, è prevista criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato su tutte le zone di allerta. Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi".