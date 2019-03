A Ortona i funerali del salesiano Don Gabriele Gaspari, per tanti anni nella comunità vastese

Si è spento sabato, a 83 anni, Don Gabriele Gaspari, sacerdote salesiano. Originario di Ortona aveva scelto di dedicare la sua vita e al sacerdozio e ai giovani, seguendo lo stile di Don Bosco. A 20 anni ha abbracciato la professione religiosa, poi l'ordinazione sacerdotale, 53 anni fa.

Nel suo lungo percorso al servizio delle comunità salesiane Don Gabriele è stato anche a Vasto, dove ha guidato i gruppi dei giovani ed è stato parroco dal 1986 al 1986. A Vasto era tornato tre anni fa, per la festa di Maria Ausiliatrice, nell'anno del suo 50° di sacerdozio. Era stata l'occasione per riabbracciare tante persone con cui aveva stretto profondi legami nel corso del tempo, con il suo carattere mite e una grande simpatia, una grande generosità e l'attenzione alle esigenze di tutti. Per tanti giovani, oggi divenuti adulti, resteranno indimenticabili i ricordi vissuti nel gruppo scout Vasto 1 di cui Don Gabriele è stato assistente.

Ieri mattina si sono celebrati i funerali nella chiesa di Maria Ausiliatrice a Civitanova Marche, la comunità dove Don Gaspari svolgeva il suo servizio, occupandosi in particolare dei giovani e degli ex-allievi, negli ultimi anni. Oggi pomeriggio, alle 15, la celebrazione funebre nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli nella sua Ortona.