Guida in stato di ebbrezza: 8 patenti ritirate in una notte dalla polizia stradale

Otto patenti sono state ritirate nel corso della notte dalla polizia stradale, impegnata nella lotta alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Gli uomini della polstrada di Chieti, Lanciano e Vasto, coordinati dal comandante provinciale Fabio Polichetti, sono stati impegnati nei controlli nella zona di Chieti Scalo e nei pressi del casello autostradale Pescara-Chieti. Presente sul posto, anche il medico dell’Ufficio Sanitario della Questura di Chieti per gli accertamenti relativi all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli sono state ritirate sul posto 8 patenti di guida ad altrettanti automobilisti risultati positivi alla prova con l’etilometro. "Tutti gli automobilisti fermati - riferisce Polichetti - risultavano in forte condizioni di alterazione con forte rallentamento di riflessi, ma nonostante ciò si sono posti alla guida mettendo in serio pericolo la propria e altrui incolumità.

In particolar modo, intorno alle ore 02.30, lungo la Tiburtina a Chieti Scalo, una pattuglia notava un’autovettura procedere pericolosamente a zig zag, invadendo di continuo la linea di mezzeria avvicinandosi pericolosamente alle auto che provenivano dall’apposto senso di marcia, vista l’assoluta pericolosità della condotta, e al fine di evitare possibili incidenti stradali, gli agenti della Polstrada hanno intimato all’autovettura di fermarsi , a bordo della stessa vi era un ragazzo, 26 enne, in stato confusionale e con i riflessi fortemente rallentati. Si è subito giustificato dicendo che era appena uscito da un locale dove aveva festeggiato la propria laurea e che aveva bevuto solo qualche bicchiere. Sottoposto alla prova dell’etilometro, è risultato che il ragazzo aveva bevuto molto di più, avendo un tasso alcolico di ben 1.35 g/l, quindi più del doppio rispetto al limite consentito. Severissime le sanzioni a cui andrà incontro: sospensione della patente da sei mesi ad un anno, 10 punti decurtati e denuncia penale all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

Un altro ragazzo di 36 anni, invece, è stato fermato poco prima delle barriere autostradali, era intenzionato a percorre più di 100 km in autostrada, essendo diretto nella zona del Vastese, ma per fortuna è stato fermato dagli agenti della polstrada che gli hanno riscontrato un tasso alcolico di ben 0.75 g/l, quindi ben oltre il limite consentito".

I controlli proseguiranno in maniera serrata anche nel fine settimana e in altre zone della provincia di Chieti.