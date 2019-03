Giro d’Italia, dalla Regione 2 milioni euro per rifare l’asfalto

La Giunta regionale ha approvato un finanziamento di circa 2 milioni di euro per la sistemazione della viabilità nei tratti interessati dal passaggio della tappa del Giro d'Italia del prossimo 17 maggio.

Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade inserite nel percorso, alla Provincia di Chieti andranno un milione e 220mila euro; altri 350mila euro sono stati assegnati al Comune di Vasto, 48mila al Comune di Poggiofiorito e 400mila al Comune dell'Aquila.

"Si tratta di un investimento - commenta l'assessore Nicola Campitelli - finalizzato non solo a rendere percorribili in sicurezza i tratti su cui si snoderà la corsa, perché i lavori ci consentiranno anche di intervenire su strade che necessitavano da tempo di manutenzione, rispondendo così a quelle che sono le legittime aspettative dei tanti automobilisti che le utilizzano per i propri spostamenti personali o di lavoro". (REGFLASH)