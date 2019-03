Spiagge a misura di bambino: 10 Bandiere verdi all’Abruzzo

Con Alba Adriatica e Ortona-Spiaggia dei Saraceni salgono a 10 le località insignite in Abruzzo della 'Bandiera verde', circuito delle città turistiche a misura di bambino: dal 2008 sono state selezionate 140 spiagge in Italia e due in Spagna.

Il vessillo viene assegnato da quasi 200 pediatri ai Comuni dotati di spiaggia sabbiosa, bassi fondali che consentono di giocare in sicurezza, spazi ampi tra ombrelloni, assistenti di spiaggia e presenza di bar, ristoranti e locali capaci di rispondere alle esigenze dei bambini.

"L'Italia è l'unica nazione al mondo a essere dotata di una mappa del turismo familiare costruita su fondamenti scientifici" spiega Italo Farnetani, presidente del comitato tecnico scientifico di pediatri. Montesilvano per due anni consecutivi ha ospitato la cerimonia di consegna dei riconoscimenti. Le altre spiagge sono: Montesilvano, Giulianova, Pineto-Torre Cerrano, Roseto degli Abruzzi, Silvi Marina, Tortoreto, Pescara, Vasto Marina.

