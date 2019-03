La Virtus Ortona si aggiudica il big match. Colpo del Celenza, Fresa e Scerni: domenica nerissima

Big match alla Virtus Ortona e rossoneri che tornano a -4. Nell'11ª giornata di ritorno c'era in programma l'interessante sfida tra prima e seconda che per l'Athletic Lanciano, in caso di vittoria, avrebbe significato sorpasso e primo posto. Il campo però ha raccontato altro e la partita se la sono aggiudicata i gialloverdi padroni di casa grazie alle reti di Diompy e D'Alessandro; i lancianesi non hanno demeritato e sul finire, all'89'st, si sono visti annullare la rete segnata da Abate. I padroni di casa hanno terminato in 10 per l'espulsione di Bolognini.

Il Roccaspinalveti è la formazione tra le vastesi più in alto in classifica: all'ottavo posto, ormai, i biancoverdi sono lontani dalla zona play out. Oggi i roccolani si sono aggiudicati la partita interna contro l'Atletico Francavilla per 4 a 2. Cerella e Mascilongo portano avanti i padroni di casa che poi vengono raggiunti da due reti dell'Atletico, a togliere le castagne dal fuoco ci pensano Della Penna che si procura il rigore che poi trasforma e Simone Piccirilli.

Pesantissima sconfitta per il Fresa tra le mura amiche: 5 a 0 dall'Atessa Mario Tano dell'ex Vasiu. Due partite consecutive da dimenticare per il Fresa che a inizio stagione aveva ben altre ambizioni: 8 reti subite e nessun gol segnato.

Il risultato è pesante anche per lo Scerni che ne prende lo stesso 5 dal Casalincontrada in trasferta e ne segna uno con Ferrante. Per entrambe le squadre la salvezza non dovrebbe essere in pericolo, c'è solo da limitare i danni fino a fine campionato.

Il Trigno Celenza, infine, con uno scatto d'orgoglio ritrova i tre punti nella complicata trasferta di Paglieta. Finisce 2 a 1 per i biancazzurri grazie alle reti di Nicola e Oscar Di Laudo.

L'11ª GIORNATA

Fresa - Atessa Mario Tano 0-5

Virtus Ortona - Athletic Lanciano 2-0

Roccaspinalveti - Atletico Francavilla 4-2

Tollese - Palena 2-2

S. Vito - Pretoro 2-0

Palombaro - Rapino 0-1

Casalincontrada - Scerni 5-1

Paglieta - Trigno Celenza 1-2

Riposa Real Casale

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 59



Athletic Lanciano 55

Atessa Mario Tano 53

Rapino 51

Tollese 50



Paglieta 43

Palena 43

Roccaspinalveti 37

Casalincontrada 36

Palombaro 35

Fresa 32

Pretoro 32

Scerni 30

S. Vito 28



Real Casale 19

Trigno Celenza 15



Atletico Francavilla 6

LA PROSSIMA GIORNATA

Rapino - Fresa

Scerni - Paglieta

Athletic Lanciano - Palombaro

Atletico Francavilla - Real Casale

Palena - Roccaspinalveti

Trigno Celenza - S. Vito

Atessa Mario Tano - Tollese

Pretoro - Virtus Ortona

Riposa Casalincontrada