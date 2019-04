La nazionale di pallavolo in Abruzzo: a luglio amichevole a Chieti con la Slovenia

Il 26 luglio è una data da segnare in calendario per gli abruzzesi appassionati di pallavolo. Quel giorno, infatti, al PalaTricalle di Chieti scenderà in campo la Nazionale italiana di pallavolo maschile per affrontare in amichevole la Slovenia.

Si tratterà di una prova particolarmente utile agli Azzurri di Chicco Blengini in preparazione ai Tornei di Qualificazione Olimpica Tokyo 2020 ed al Campionato Europeo 2019. "Sono molto contento di riavere la Nazionale italiana di pallavolo in Abruzzo a distanza di dieci anni.

L’evento consentirà a tutte le nostre società di vedere da vicino i più grandi campioni del nostro sport - commenta l presidente Fipav Abruzzo, Fabio Di Camillo -. Si tratta di un bel risultato per il comitato regionale, che conferma la crescita del nostro movimento e l’attenzione verso la nostra regione da parte della Federazione Italiana, segnale evidente che il nostro lavoro viene apprezzato".

La sfida di Chieti, che si giocherà il 26 luglio alle 18, sarà uno degli appuntamenti che la squadra azzurra affronterà in preparazione al Torneo di Qualificazione Olimpica che si terrà a Bari dal 9 all’11 agosto.