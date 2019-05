Vent’anni di musica nel documentario "Happy birthday Dago Red"

La band abruzzese Dago Red compie 20 anni e festeggia questo importante anniversario con un documentario diretto dal regista vastese Silvio Laccetti, con la fotografia di Gianmarco Capri, in cui verranno ripercorsi due decadi di canzoni, concerti e tour. L’attività dei Dago Red ha inizio proprio in Abruzzo nel 1998, quando Nicola Palanza (chitarra), Marco Pellegrini (armonica) e Giuseppe Mascitelli (voce e chitarra) creano una blues band, dal sound vibrante e profondo.

Dopo tanti anni di attività e progetti il trio si arricchisce di nuovi elementi: Nicola Di Camillo (basso e contrabbasso), Paola Ceroli (voce), Angelo Scogno (tastiere e voce) e Andrea Giovannoli (batteria e percussioni). L’attuale composizione ha ottenuto ambiti riconoscimenti, ha vinto l’Italian blues Challenge nel 2014, rappresentato conseguentemente l’Italia all’European Blues Challenge a Berlino. Altro momento saliente è stata la menzione speciale ottenuta all' “International Songwriting Competition”.

Questo e molto altro sarà al centro del documentario, insieme a materiale d’archivio inedito, interviste e concerti live per il vecchio Continente. Senza dimenticare l’Abruzzo che sarà al centro dell’intera narrazione e protagonista insieme alle storie e ai racconti dei musicisti. Un film-documentario prodotto dagli stessi Dago Red e Impresso Visual, che verrà finanziato attraverso una campagna di crowfounding attiva fino a maggio - CLICCA QUI.

Le riprese sono iniziate già da gennaio, includendo anche gli ultimi impegni dei Dago Red, come il concerto che si terrà al teatro Aventino di Palena sabato 6 aprile alle ore 21:00. Per l’occasione torneranno a suonare anche i vecchi componenti della band, in una serata che ripercorrerà musicalmente tutta l’evoluzione del gruppo negli anni. L’uscita prevista del documentario “Happy Birthday Dago Red” coinciderà molto probabilmente con i primi giorni di luglio.