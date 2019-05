Gite scolastiche, scattano i controlli della polizia stradale

Era pronto a partire con il pullman, carico di ragazzini di una scuola primaria di Chieti Scalo, per una gita scolastica fuori porta nella Provincia di Chieti, ma come oramai accade da tempo, prima della partenza era pronta una pattuglia della Polstrada di Chieti al fine di effettuare accurati controlli sull’efficienza del mezzo e sullo stato psico-fisico dell’autista.

Appena saliti sul mezzo, per i relativi controlli, gli agenti hanno subito constatato che tutte le cinture di sicurezza erano incastrate sotto i sedili al punto tale da impedirne l’utilizzo che, oltre ad essere obbligatorio a bordo del pullman, è fondamentale per garantire l’incolumità dei piccoli viaggiatori in caso di incidente stradale.

Gli agenti hanno anche constatato come il pullman fosse pronto a partire senza che funzionasse l’uscita di emergenza, in quanto la porta era chiusa dall’esterno, situazione, questa, alquanto pericolosa in caso di emergenza.

Gli agenti della stradale hanno, quindi, intimato all’autista di ripristinare tutte le cinture di sicurezza, nonché la funzionalità dell’uscita di emergenza.

Una volta verificata la funzionalità delle cinture di sicurezza e dell’uscita di emergenza i bambini sono potuti salire sul pullman e partire, senza ritardo, per la gita fuori porta. Ai ragazzini e agli insegnanti, inoltre, prima della partenza, è stato spiegato, direttamente dal comandante Fabio Polichetti, salito a bordo del pullman, le regole per viaggiare in sicurezza, dall’utilizzo delle cinture, alla funzionalità delle uscite di emergenze e dei martelletti frangi – vetro, al fine di diffondere un messaggio di cultura della sicurezza stradale.

Polizia stradale - comunicato stampa