Regione, oltre 4 milioni per i progetti contro il dissesto. Finanziamenti anche per via Tre Segni

Ammonta a 57mila 750 euro il finanziamento che la Regione Abruzzo ha assegnato al Comune di Vasto per il progetto di consolidamento di via Tre Segni, un tratto del costone orientale della città. La balconata orientale è tanto bella, quanto fragile. Per scongiurare il rischio smottamenti servono finanziamenti cospicui. Per la sola via Tre Segni, 300mila euro, in base ai documenti regionali.



Soldi anche al Comune di Casalanguida per mettere in sicurezza via del Sole, via Roma e via San Donato: due finanziamenti, entrambi da 71mila 950 euro.

La convenzioni di finanziamento sono state firmate stamattina dal governatore, Marco Marsilio: "Con il decreto numero 6 del 25 marzo 2019 - di legge in una nota della Regione - il presidente, in qualità di commissario straordinario delegato al dissesto idrogeologico, ha provveduto a dare attuazione ai disposti del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare numero 585 del 2018".



"Nello specifico si tratta di risorse economiche per complessivi 4 milioni 478mila 974 euro e 87 centesimi da destinare alla progettazione, sino al livello esecutivo, di interventi di mitigazione del rischio da frana e di mitigazione del rischio alluvionale, estratti dal sistema ReNDiS (Repertorio nazionale interventi per la difesa del suolo) con riferimento ai criteri di seleione di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2015.



Le risorse programmate discendono dal fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico istituito presso il Ministero per l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare con la legge numero 221 del 2015 al fine di permettere alle amministrazioni periferiche proponenti di dotarsi di un parco progetti esecutivi ed immediatamente cantierabili.



Come statuito nel medesimo decreto numero 6, sono stati individuati quali soggetti attuatori delle opere di mitigazione del rischio da frana, relativamente alla sola progettazione esecutiva, i Comuni nei cui territori ricadono gli interventi programmati".