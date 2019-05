Paolucci: "Nuova Tac a Vasto, sorprendenti assenze nella maggioranza di centrodestra"

"Sorprende l'assenza, in Commissione di Vigilanza sulla questione Tac a Vasto, di diversi componenti della maggioranza, specie di quelli vastesi, su un tema così pesantemente utilizzato in campagna elettorale". Silvio Paolucci, fino agli inizi di febbraio assessore regionale alla Sanità e ora consigliere regionale di opposizione, critica il centrodestra uscito vincitore dalle elezioni del 10 febbraio scorso.

"Come noto - ricorda l'esponente del Pd - i consiglieri possono essere presenti ad ogni riunione di Commissione al di là se ne siano componenti o meno. Come nel mio caso nella seduta di oggi, in quanto si trattava di un tema importante per il territorio e per la città di Vasto. Il management della Asl ha chiarito che il bando di gara per l'acquisto e l'aggiudicazione, poi avvenuta nel giugno 2018, non poteva comprendere i lavori funzionali per permettere l'installazione della Tac. Lavori che hanno avuto bisogno di una successiva procedura. Tra settembre ed ottobre sarà installata la Tac che, è bene ricordarlo - precisa Paolucci - è stata finanziata ed acquistata nella precedente legislatura. Purtroppo le procedure amministrative a volte non vanno incontro alle esigenze dei cittadini, ma sono procedure previste dalle norme. È innegabile - è la frecciata rivolta al centrodestra - che su questa vicenda, conclusa la campagna elettorale dei selfie, l'assenza dei membri della maggioranza da questo momento di confronto è stata la cartolina di tornasole della differenza che passa tra governare e riempirsi la bocca di annunci in campagna elettorale".