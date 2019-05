La Virtus Ortona vola in Promozione, Athletic ai play off. Vince il Roccaspinalveti

Il girone B di Prima categoria si tinge di gialloverde: la Virtus Ortona vince a Casalincontrada e con una giornata d'anticipo ottiene il pass per il campionato di Promozione. Una doppietta di Pelusi e una rete di Diompy portano i tre punti necessari per aggiudicarsi matematicamente il campionato: 3 a 2 il finale. I gialloverdi in Promozione troveranno l'altra squadra della città, l'SSD Ortona, che quest'anno ha chiuso al quarto posto dietro Lanciano, Vasto Marina e Casalbordino.

Nulla da fare quindi per l'Athletic Lanciano che disputerà i play off. Domenica prossima i rossoneri a Palena dovranno conquistare tre punti preziosi per conservare la migliore posizione in vista degli spareggi. Dietro, infatti, a sole due lunghezze c'è l'Atessa Mario Tano. Per quanto riguarda la gara odierna, i lancianesi hanno passeggiato contro l'Atletico Francavilla già retrocesso vincendo per 6 a 0: doppietta di Chiarini e reti di Barone, Pagano, Farina e Silveri.

Le vastesi che ormai hanno ben poco da chiedere al campionato offrono un bilancio di giornata agrodolce. Nell'anticipo di ieri, il Roccaspinalveti ha espugnato con un bel 4 a 2 il campo del Pretoro rimontando l'iniziale doppio svantaggio (doppietta di Igino) con le reti di Simone Piccirilli (doppietta), Loris Della Penna (eurogol da posizione defilata) e Roger Fabiano. Da annotare anche due pali colpiti da Della Penna e Farina.

Tra Scerni e Fresa finisce uno pari con le reti di Lupo per i padroni di casa e Thomas Di Biase per gli ospiti; il biancorosso ha trasformato il penalty lasciatogli da Mirolli (rigorista della squadra).

Infine, perdono le due formazioni che dovranno scontrarsi molto probabilmente ai play out. Il Real Casale viene sconfitto in casa 2 a 0 dall'Atessa Mario Tano, mentre il Trigno Celenza (sempre tra le mura amiche) nel prende 6 dalla Tollese: finisce 6 a 1 con la rete della bandiera di Moroianu.

LA 15ª GIORNATA

Real Casale - Atessa Mario Tano 0-2

Athletic Lanciano - Atletico Francavilla 6-0

Scerni - Fresa 1-1

Rapino - Palena 1-2

Pretoro - Roccaspinalveti 2-4

Paglieta - S. Vito 0-0

Trigno Celenza - Tollese 1-6

Casalincontrada - Virtus Ortona 2-3

Riposa Palombaro

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 71



Athletic Lanciano 67

Atessa Mario Tano 65

Rapino 58

Tollese 57



Palena 55

Paglieta 47

Roccaspinalveti 49

Palombaro 41

Scerni 40

Casalincontrada 37

S. Vito 35

Fresa 34

Pretoro 33



Real Casale 26

Trigno Celenza 18



Atletico Francavilla 6