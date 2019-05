"Il velo di Iside" contro la violenza sulle donne: 5ª edizione con le unità cinofile Fisa

Giunge alla 5ª edizione Il velo di Iside, l'iniziativa che si tiene ogni anno a Pescara per sensibilizzare la cittadinanza verso il problema della violenza sulle donne.

L'appuntamento è per il 17 maggio a Pescara, in piazza Salotto. L'iniziativa è dell'associazione Iside, di cui è presidente Annarita D'Urbano, e vedrà la partecipazione delle unità cinofile della Fisa (Federazione italiana salvamento acquatico) di cui è docente federale unità cinofila Armando Rucci. "Parteciperò - spiega il responsabile del sodalizio - con i miei allievi che, con i loro cani, accompegneranno le spose di Iside. Al fianco di ogni sposa che salirà in passerella ci sarà un mio allievo, che la accompagnerà col proprio cane".

IL PROGRAMMA - "Tanta musica e spettacoli per una serata speciale", si legge sulla locandina dell'evento, che inizierà alle 18 con il Talk show di Iside, dalle 18 alle 20, "un mix di spettacolo e cultura. Interverranno personalità politiche, giovani talenti, psicologi e avvocati. Ospite: Eleonora Giovannini, autrice di Ogni donna deve dire a se stessa: 'Io esisto. Guardami. Anche quando non ci sono'".

Alle 21 "Il velo di Iside: sfilata di abiti da sposa donati. Tanti ospiti, musica e ballo per una serata indimenticabile".