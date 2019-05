Trabocchi, la legge arriva in Commissione. Marcovecchio: "Via libera entro fine mese"

La nuova legge sui trabocchi otterrà, entro fine mese, il via libera dalla Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture del Consiglio regionale. Tempi rapidi, assicura il presidente dell'organo collegiale, Manuele Marcovecchio, per "dare regole certe all'esercizio delle attività ristorative nella Regione Abruzzo, in particolare agli imprenditori che operano sui trabocchi da molo della nostra fascia costiera".

Con questo scopo, la 2ª Commissione permanente ha esaminato la proposta di legge, intitolata “Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 13 del 2009 e 71 del 2001”.

"Il provvedimento, di cui il primo firmatario è il consigliere Fabrizio Montepara, dovrà definire, in particolare, la superficie complessiva di occupazione, al fine di ottimizzare e valorizzare l’attività di ristorazione, e porre limiti alle persone che possono essere ospitate nella struttura", spiega Marcovecchio (Lega), che ha disposto "già per martedì prossimo, 21 maggio, l'audizione dei soggetti interessati onde consentire di licenziare la norma prima dell'avvio della stagione turistica, verosimilmente entro questo mese. È, infatti, necessaria e non più differibile - sottolinea il presidente - la regolamentazione delle attività in questione, sempre nell'ottica di valorizzare la Costa dei Trabocchi e consentire alle imprese del settore di operare in un quadro normativo certo".