Castaldi: "Chiederò al ministro Grillo di far luce su quanto accaduto a Villa Serena"

"Chiederò di fare luce su quanto avvenuto a Villa Serena e di valutare un esame complessivo sulle ombre che gravano nella gestione delle strutture sanitarie private in Abruzzo, già più volte indicate dal MoVimento 5 Stelle (inascoltato) dai banchi dell'opposizione in Consiglio Regionale. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso". Gianluca Castaldi, senatore vastese del Movimento 5 Stelle, chiede risposte al ministro della Salute, Giulia Grillo, circa l'episodio avvenuto ieri sera nella clinica privata [LEGGI].



"La tragedia avvenuta a Città Sant'Angelo è di una gravità inaudita: nell'incendio di Villa Serena hanno perso la vita due pazienti, un 51enne di Vasto ed un 63enne di Roccamontepiano, entrambi non deambulanti.



Queste persone, per la natura delle loro condizioni, dovevano essere controllate e assistite 24 ore su 24: come è stato possibile allora che siano entrate in contatto con del materiale infiammabile, che abbiano fatto una morte così orribile e inspiegabile? Un terzo paziente è stato tratto in salvo dalle fiamme, una settantina sono stati evacuati dalla struttura ospedaliera. Insomma, Il bilancio delle vittime poteva essere persino più pesante.



Le circostanze e le cause sono ancora da chiarire, ma mi sono immediatamente attivato per presentare una interrogazione parlamentare al ministro della Salute Giulia Grillo".



In giornata è arrivata anche la nota della direzione della clinica [LEGGI].