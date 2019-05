Incendio nella clinica Villa Serena: due morti, uno è di Vasto

Ore 14 - Vigili del fuoco e carabinieri stanno eseguendo un sopralluogo nella palazzina in cui è scoppiato l'incendio. L'obiettivo è capire la causa che ha scatenato il rogo. Non è facile, visto che la stanza in cui si sono innescate le fiamme è completamente distrutta. Si trova all'interno della palazzina che ospita pazienti psichiatrici di sesso maschile. I due uomini sono morti carbonizzati. Un terzo paziente è stato salvato dal personale della struttura sanitaria.

La pm della Procura di Pescara, Rosangela Di Stefano, ha aperto un fascicolo d'indagine e disposto l'autopsia.

LA PRIMA NOTIZIA - Un incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri in una struttura della clinica Villa Serena di Città Sant'Angelo. Due i morti: D.D.C., 51 anni, di Vasto e A.P., 63 anni, di Roccamontepiano.

Sul posto hanno lavorato stanotte i vigili del fuoco per spegnere il rogo, le cui cause sono, al momento, ancora ignote. Un terzo paziente sarebbe stato portato in salvo dal personale della clinica. Non ci sono feriti.

Le fiamme hanno aggredito una struttura che fa parte del complesso sanitario, ma è distaccata rispetto all'edificio principale. Non ci sarebbero, quindi, problemi di agibilità. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in altre stanze.

Sul posto si sono portati anche i carabinieri della Compagnia di Montesilvano.

In aggiornamento