Urne aperte per le europee. In Abruzzo si eleggono anche 99 sindaci

Urne aperte in Abruzzo, come in tutto il Paese, per eleggere gli eurodeputati che rappresenteranno l'Italia nel Parlamento di Strasburgo.

Seggi aperti dalle 7 alle 23 per i circa 51 milioni di elettori chiamati al voto. Lo Stivale è diviso in 5 circoscrizioni elettorali: Nord Ovest, cui spettano 20 seggi, Nord Est (15), Centro Italia (15), Italia Meridionale (18), Isole (8). Il sistema elettorale è proporzionale puro con soglia di sbarramento al 4%: le liste che non arriveranno almeno a questa percentuale non eleggeranno alcun candidato.

Saranno, in totale, 751 i deputati eletti al Parlamento europeo. Con la Brexit, aumenterà la rapprensentanza italiana: da 73 a 76 europarlamentari, ma i 3 nuovi seggi diventeranno effettivi solo dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

ABRUZZO - In contemporanea alle europee, gli elettori di 99 Comuni abruzzesi riceveranno ai seggi anche una seconda scheda: quella delle elezioni comunali in cui sceglieranno sindaco e consiglieri per i prossimi 5 anni. I Comuni più grandi in cui si vota in questa tornata elettorale sono Pescara, Montesilvano (la prima e la quarta città della regione per numero di abitanti) e Giulianova. Nel caso in cui nessun candidato sindaco supererà la soglia del 50% dei voti, si andrà al ballottaggio tra due domeniche. Gli altri 96 comuni sono tutti al di sotto dei 15mila abitanti, quindi non andranno al ballottaggio, ma eleggeranno oggi le loro amministrazioni comunali.

Oltre la metà dei comuni oggi alle urne per le amministrative si trova in provincia di Chieti: 51, il più popoloso dei quali è Fossacesia (6mila 300 abitanti), 7 in provincia dell'Aquila, 19 in provincia di Pescara (tra cui Città Sant'Angelo), 22 in provioncia di Teramo (tra cui Pineto).