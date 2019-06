Via Verde, Sputore: "Entro due settimane inizieranno i lavori per l’asfalto sul tratto di Vasto"

Due settimane. Entro una quindicina di giorni, le imprese "inizieranno a stendere l'asfalto anche sul tratto vastese", prevede Vincenzo Sputore, consigliere provinciale delegato alla Via Verde della Costa dei Trabocchi, la pista ciclopedonale che costeggerà l'intero litorale teatino.

"Ci sto lavorando - sottolinea l'esponente del Pd - da quando ho ricevuto la delega dal presidente, Mario Pupillo, dedicandomi anima e corpo a questa opera pubblica per recuperare il tempo perduto in passato a causa di una serie di problemi. Ho parlato con il responsabile dell'associazione temporanea di imprese che sta realizzando la pista. Mi ha assicurato che, nel giro di un paio di settimane, inizieranno a stendere l'asfalto anche sul tratto vastese. Riguardo, invece, ai parcheggi che si perderanno, inevitabilmente, con la realizzazione della ciclovia, i tecnici dicono che li possiamo recuperare nella parte sud dell'area di risulta della ex stazione ferroviaria di Vasto Marina, eliminando il cancello e usufruendo di quella parte di terreno ora inutilizzata. È necessaria una lettera in cui il Comune di Vasto chiede alla Provincia di Chieti l'uso dell'area. In questi giorni, sto parlando anche con diversi cittadini che abitano nei pressi dell'ex ferrovia, in modo da ascoltarli e risolvere eventuali problematiche che potrebbero insorgere per i residenti".

I tempi di completamento dell'opera pubblica, "al rientro del presidente Pupillo, che ora si trova fuori Italia per motivi personali, convocherò una riunione con i tecnici e i rappresentanti delle imprese per fare chiarezza sulla tempistica".