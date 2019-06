Riciclaggio: 18 indagati, 22 perquisizioni in cinque regioni. Sequestri per 800mila euro

Diciotto indagati. Perquisizioni in corso in cinque regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Abruzzo. È scattata nelle prime ore di stamani l'operazione Minerva, "condotta da Carabinieri e Finanzieri dei rispettivi Comandi Provinciali di Chieti, in collaborazione con i colleghi svizzeri, rumeni, slovacchi e maltesi, per l'esecuzione di cinque misure cautelari personali e il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e denaro per un valore di circa 800.000 euro", si legge in una nota dei Comandi provinciali di carabinieri e finanza.



"Le indagini riguardano 18 soggetti accusati a vario titolo di peculato, riciclaggio, auto-riciclaggio e abuso d'ufficio che hanno prestato la propria opera nella gestione dell'Università Telematica Leonardo Da Vinci (UNIDAV) con sede a Torrevecchia Teatina".

I dettagli dell'inchiesta saranno resi noti nella conferenza stampa convocata per le 11,30 in Procura.