Treni Termoli-Pescara, stamani ritardi e disagi. Trenitalia: "Inconveniente alla linea elettrica"

Disagi stamani per i pendolari della linea ferroviaria Pescara-Termoli. Un guasto ha causato ritardi e problemi per chi, come ogni giorno, attendeva i treni regionai mattutini per raggiungere il luogo di lavoro.

Alcuni viaggiatori raccontano di aver atteso invano, alla stazione Vasto-San Salvo, i due convogli previsti tra le 6 e le 7 del mattino.

Il problema viene così sintetizzato da Reti ferroviarie italiane sul suo sito Internet ufficiale: "Circolazione rallentata dalle 5 sulla linea Pescara-Termoli per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni tra Francavilla al Mare e Pescara Centrale. Ritardi fino a 30 minuti per i convogli in viaggio. Sul posto sono presenti i tecnici di Rfi".