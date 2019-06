Tua spa, Giuliante confermato presidente. Nel cda entra Antonio Prospero

Gianfranco Giuliante confermato presidente. Nel consiglio d'amministrazione entra Antonio Prospero.

Il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, ha nominato i nuovi vertici di Tua spa, l'azienda unica abruzzese di trasporti controllata dalla Regione.

Ieri si è riunita l'assemblea dei soci, cui Marsilio ha ufficializzato le sue scelte: alla presidenza rimane Giuliante, 66 anni, di Pennapiedimonte, ex assessore regionale. I consiglieri d'amministrazione: Antonio Prospero, 74 anni, sindaco di Vasto dal 1980 al 1992 ed ex assessore regionale nella Giunta guidata da Giovanni Pace, Annalisa Bucci, 48 anni, avvocato di Chieti, e Barbara Petrella, 49 anni, commercialista dell'Aquila. Il collegio sindacale: presidente Annalisa Di Stefano, 51 anni, commercialista dell'Aquila, componenti Giuseppe Farchione, 59 anni, commercialista di Città Sant'Angelo, Ezio De Ritis, estratto a sorte. La presentazione ufficiale dei nuovi dirigenti è in programma il 5 luglio, a Lanciano, in occasione della convention di Tua spa.